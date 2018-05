ESCLUSIVA TMW - Entella, Matteazzi: "Ad Ascoli un altro esodo di tifosi"

Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

La sfida del "Del Duca" si avvicina. Ascoli ed Entella si preparano a giocarsi un posto in B. Si parte dallo 0-0 del Comunale e per presentare il match di ritorno, Tuttomercatoweb.com ha avuto il piacere di contattare in esclusiva il direttore generale dei chiavaresi Matteo Matteazzi.

Direttore, con l'arrivo di Volpe la scossa sembra esserci stata.

"Una scossa c'è stata. Era quello che auspicavamo perchè volevamo lottare fino alla fine per ottenere la salvezza. Siamo in ballo, il primo round è finito 0-0. Ci ha dato segnali positivi anche se ovviamente speravamo di vincere. I segnali sono che sono gare equilibrate e spetterà a noi spezzare questo equilibrio nella gara di ritorno. Sicuramente la consapevolezza nella squadra di poter fare una vittoria ad Ascoli sta crescendo e i risultati lo dicono. Sono due squadre in equilibrio e sicuramente si può vincere ad Ascoli".

Cosa ha portato Volpe all'interno dello spogliatoio?

"Ha portato quello che forse, in parte, è mancato in questi 20 mesi in cui Gennaro Volpe non è stato nello spogliatoio dell'Entella. Quello che ha dentro Volpe probabilmente è una cosa che hanno pochi giocatori, compreso l'amore per l'Entella e la sua totale dedizione lo ha portato ad accettare questo incarico. L'importanza di Volpe per l'Entella e per il nostro spogliatoio è fondamentale. La sua grinta, la sua determinazione, la sua voglia di affrontare le cose di petto e senza paura sono tutti valori fondamentali per il nostro futuro".

Ci possono essere delle analogie con la gara di Novara?

"C'è qualche analogia ma anche delle diversità. Il Novara mi sembrava in una situazione un po' particolare, con una vittoria avrebbe avuto qualche chance di salvezza e quindi in uno stato un po' così di indecisione su quale sarebbe dovuta essere la strategia da adottare. Io credo che l'Ascoli non si sbilancerà mai più di tanto, nonostante cercherà legittimamente di vincere. E' ovvio che passare in vantaggio per loro, a livello psicologico, potrebbe essere fondamentale ma in una gara così sicuramente fino alla fine ci sarà da giocare perchè gli aspetti psicologici derivanti dagli episodi saranno fondamentali".

Come sta vivendo i playout la società?

"E' molto concentrata e determinata. E' una nostra caratteristica non guardarsi dietro quando non è il momento. Ora il momento di guardare avanti poi le analisi le faremo approfondite, come giusto che sia, a fine campionato. Ora siamo tutti concentrati e compatti su questa partita. E' la nostra filosofia e devo dire che la città sta rispondendo alla grande. Ci sarà un altro esodo".

La città ci crede. Sia contro Frosinone che contro l'Ascoli stadio pieno.

"La città si è riavvicinata in questa partite, fattore fondamentale per noi. Ora stiamo organizzando la trasferta di Ascoli, nonostante il settore è abbastanza limitato. Sarà attiguo alla curva nord dell'Ascoli ma ovviamente ci sono tutti i parametri di sicurezza per poter andare tranquillamente. I tifosi stanno lavorando su quattro pullman quindi facendo due conti ci sarà un afflusso simile a quello di Novara".

Come ha visto i ragazzi?

"Bene perchè ovviamente la partita dell'andata ha comportato un dispendio di energie notevoli dal punto di vista mentale e fisica. Nelle prime quarantotto ore i ragazzi hanno smaltito questo carico e da un paio di giorni stanno iniziando ad alzare la temperatura. Sono gare delicate e vedo che anche Volpe modula la settimane in modo da arrivare gradatamente alla temperatura ideale perchè non bisogna sprecare energie".

Quanto è importante la Serie B per l'Entella?

"La Serie B è fondamentale. Dico però che uno dei compiti di una società come l'Entella è quello di creare un quadro complessivo che sia costruito a prescindere dal risultato sportivo perchè questo a volte va per una strada sua. Il calcio è fatto di vittorie e sconfitte, ma il quadro complessivo che si è costruito l'Entella in questi anni è quello di una società forte, che ha degli ideali e che può resistere a risultati negativi. Questo, al di là delle grandissime difficoltà, sia un dato riconosciuto".