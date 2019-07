ESCLUSIVA TMW - Entella, Morra: "Studio Caputo e Immobile. Colpito dal mister"

Dopo tre anni a Vercelli Claudio Morra ha deciso di accettare una nuova sfida. La Virtus Entella, club appena tornato in Serie B dopo una sola stagione in Lega Pro, ha deciso di puntare su di lui. Un acquisto da circa 300mila euro che completa il fronte offensivo dei Diavoli Neri in vista del prossimo torneo cadetto. L'attaccante piemontese ha raccontato le prime sensazioni sulla nuova avventura ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. "Perché l'Entella? E' semplice - spiega Morra -. Qui c'è una società seria e un progetto importante. Anche da tesserato di questo club ho ritrovato le sensazioni che avevo avuto da avversario. Sono arrivato in una realtà importante".

Dopo tre stagioni hai salutato la Pro Vercelli. Che bilancio fai della tua esperienza alle Bianche Casacche?

"Molto positivo. Dopo aver salutato il settore giovanile del Torino, la Pro è stata una tappa fondamentale per la mia crescita. Lì ho trovato un club fantastico, ottime persone e dei compagni di squadra a cui sarò sempre legato".

Il gruppo che hai trovato in Liguria, invece, com'è?

"Bello. Davvero. Qui ci sono professionisti che lavorano quotidianamente, dando il massimo in ogni allenamento. Un aspetto importante. E poi ho trovato davvero dei bravi ragazzi che mi hanno accolto alla grande".

Roberto Boscaglia è un allenatore di grande esperienza. Una garanzia.

"Assolutamente sì. Da avversario mi aveva colpito per il lavoro fatto in carriera, ma adesso che ho modo di conoscerlo più da vicino ho scoperto un tecnico davvero molto preparato".

Cosa chiede agli attaccanti?

"Di stare vicini e lavorare sempre a supporto di tutta la squadra".

Sul fronte dei gol ti sei dato un obiettivo?

"No. Quello che conta è farne il numero giusto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

E quali sono?

"Da neopromossa è normale pensare prima di tutto alla conferma della categoria. Poi qui c'è davvero tutto per fare bene"

Claudio Morra attaccante di Serie B a quali colleghi della massima serie ruba segreti?

"Dico due nomi. Caputo e Immobile. Due calciatori, due attaccanti veri che mi piacciono tantissimo"

Ultima cosa. Già affrontato il rito d'iniziazione come nuovo elemento del gruppo.

"No, ma adesso va di moda un po' ovunque il far cantare i nuovi arrivati e presto toccherà anche a me".

Scelta la canzone?

"No e non voglio dare anticipazioni. Anche perché non so davvero cosa riuscirò a fare"