ESCLUSIVA TMW - Entella, Rosso: "Zaniolo, che occasione. Lo ha voluto Ausilio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cessione di Nicolò Zaniolo all'Inter è stata un vero colpo, un'occasione importante per la Virtus Entella. Per parlare del giovane prospetto appena approdato in nerazzurro la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato Daniele Rosso, capo dello scouting del clun di Chiavari.

Da svincolato dopo la fine dell'esperienza alla Fiorentina a colpo di mercato in chiave Inter. Dodici mesi intensi per Zaniolo. Grazie anche all'Entella.

"Come società situazioni di mercato come questa non capitano spesso e per questo siamo contenti dell'operazione conclusa con l'Inter. E' stato lo stesso Piero Ausilio a seguire Nicolò, un calciatore con ampi margini di miglioramento e che a Chiavari ha trovato l'ambiente giusto per esprimersi al meglio".

Zaniolo oggi, Keita a gennaio, sono stati due colpi in uscita che per l'Entella hanno significato anche importanti introiti per il club.

"Quello dell'Entella è un progetto iniziato pochi anni fa, su esplicità volontà del nostro presidente Antonio Gozzi. Dopo esserci strutturati, iniziamo a raccogliere i primi frutti del nostro lavoro. E' un percorso complesso da portare avanti ma anche importante per un club come il nostro che vuole provare a costruirsi in casa i propri calciatori".

Più a largo raggio, dopo qualche anno in cui il calcio italiano non sembrava in grado di produrre talenti adesso la situazione sembra essere cambiata.

"Sono d'accordo. Come movimento abbiamo vissuto un periodo di difficoltà dovuto sia ad una normale ciclicità, ma anche ad un momento sociale che porta sempre più giovani lontano dallo sport. Adesso però qualcosa sembra cambiare".

Quali le annate da tenere sotto stretta osservazione?

"Direi quelle a partire dal 1997, ovvero quella che nelle scorse settimane è stata protagonista del Mondiale Under20. Ci sono prospetti interessanti anche fra i '99, i 2000 e i 2001".

Chiudiamo con i prossimi talenti in rampa di lancio in casa Virtus Entella.

"Baraye, Di Paola, Mota Carvalho, Puntoriere e Alluci partiranno con la prima squadra, poi lo staff della prima squadra deciderà come impostare la stagione, magari scegliendo a chi concedere una stagione in prestito".