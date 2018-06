ESCLUSIVA TMW - Entella, tutto su Tedino: la situazione per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Essere protagonisti fin da subito con il chiaro obiettivo di tornare immediatamente in Serie B. Su queste basi la Virtus Entella sta lavorando per la nuova stagione. La retrocessione in C arrivata dopo il doppio playout contro l'Ascoli non ha minimamente intaccato la volontà della proprietà ligure di portare avanti il progetto dei Diavoli Neri. Per questo motivo sul fronte allenatore l'idea è quella di puntare su un top della categoria. Uno su tutti: Bruno Tedino. L'ex tecnico del Palermo, artefice in Lega Pro dell'exploit del Pordenone, è il candidato principe alla panchina della Virtus (per la quale si sono proposti non meno di una decisa di tecnici). La concorrenza però non manca, in particolar modo dalla Serie B dove il Venezia deve trovare l'erede di Filippo Inzaghi. Al momenti i lagunari sembrano aver virato con decisione su Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter Primavera. In caso questo matrimonio si concretizzi per l'Entella anche l'ultimo ostacolo verso Tedino andrebbe a scomparire.