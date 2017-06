ESCLUSIVA TMW - F. Rossi: "Trapani, peccato. Ora attendo il futuro"

Dopo le esperienze in Spagna e le stagioni in Italia con Pro Vercelli e, quella recente, col Trapani, Fausto Rossi centrocampista classe '90, è pronto a rimettersi in discussione e a ripartire con un altro interessante progetto. "Peccato per come è andata finire con la squadra siciliana - racconta Rossi a Tuttomercatoweb.com - lì mi sono trovato davvero bene. Da gennaio in poi è stato portato avanti un gran lavoro, anche attraverso la coesione e l'unità del gruppo. Si era creato un bell'ambiente, purtroppo la retrocessione è stata una mazzata per tutti".

Adesso che cosa si aspetta per il suo futuro?

"L'intenzione sarebbe quella di trovare un ambiente simile a quello di Trapani, dove peraltro spero di restare, in modo da lavorare nelle condizioni migliori per riprendermi ciò che ho ottenuto in passato. Sarà importante, ripeto, individuare il progetto giusto, dove poter inserirsi con facilità. Insieme al mio agente Michelangelo Minieri cercherò la soluzione più opportuna per continuare sui miei livelli. Come detto, c'è anche la possibilità di restare". Tra le ipotesi che potrebbero comunque aprirsi per Rossi, oltre alla permanenza al trapani, ci sono pure Foggia e Venezia.