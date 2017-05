ESCLUSIVA TMW - Federbet, Baranca: "Massimi controlli sull'ultima di serie B"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

"Lavoriamo per tutte le squadre di serie B, stiamo facendo tutti i nostri controlli. Fin qui ci sono state partite che hanno dimostrato che le cose sono cambiate e tutti lottano fino alla fine. Grande merito ad Abodi". Così a TuttoMercatoWeb il presidente di Federbet, Francesco Baranca.

Bari-Ascoli, salvezza dei marchigiani. Questione di motivazioni...

"Torniamo al sabato, pensiamo al Cesena che non aveva niente da chiedere così come il Latina contro il Perugia. Non cerchiamo solo esempi negativi, anche perché il Bari aveva mollato da tanto tempo: non sta facendo un campionato bellissimo. A livello di quote e movimenti di mercato, tranne il pareggio Pro Vercelli-Bari, niente di strano: era comunque il risultato più probabile".

Giovedì la partita con più occhi addosso sarà Ascoli-Ternana: bianconeri salvi, umbri che devono salvarsi. Brescia e Trapani spettatori interessati...

"Controlliamo tutto, ovviamente. Se ci sono movimenti strani avvertiamo la serie B e le squadre coinvolte. Sul finale di campionato tutte le partite sono da controllare con estrema attenzione. Non possiamo certo intervenire sulle motivazioni delle squadre: nessun bookmakers ha rimosso le partite di serie B, in Lega Pro sono state tolte quasi tutte. Vorrei però fare i complimenti al Latina, che sta lottando fino alla fine nonostante un futuro tutto da scrivere. L'ultima giornata verrà controllata con la massima attenzione e al minimo movimento strano ci muoveremmo".