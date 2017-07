ESCLUSIVA TMW - Firenze alla Pro Vercelli: "Un'occasione per crescere"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Spero di poter fare bene, la Pro Vercelli è un'opportunità importante per me. Il mister l'ho già avuto e mi farà crescere ancora". Parole firmate Marco Firenze da nuovo giocatore della Pro Vercelli. Un'esperienza in serie B, per continuare a crescere. Sognando la A. "Intanto penso a fare bene il prossimo anno, bisogna cercare di fare il massimo. Ovviamente - prosegue Firenze a TuttoMercatoWeb - sono contento di aver rinnovato con il Crotone. Il mio modello? Non ci ho mai pensato. Ho tanti margini di miglioramento, ma in serie A mi piaceva molto Bonaventura. Poi Modric del Real Madrid, ma ora - prosegue sorridendo - esageriamo. Futuro? Ogni giocatore pensa al campionato di serie A, ma ho imparato negli anni che bisogna sempre pensare a breve termine. Ora però penso a fare i maggior numero di partite a Vercelli e raggiungere gli obiettivi".