ESCLUSIVA TMW - Foggia, ag. Martinelli: "A lavoro per il rinnovo di contratto"

© foto di Federico De Luca

Una stagione da protagonista con il Foggia per Luca Martinelli, difensore classe 1988 arrivato in rossonero la scorsa estate da Messina. Per parlare del suo futuro la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato il suo agente Diego Tavano: "Con il Foggia stiamo lavorando un un rinnovo di contratto con un adeguamento dell'ingaggio. La discussione è avviata ma ancora non è stato trovato il punto d'incontro. Personalmente auspico che si possa chiudere a breve".

Sembre in Lega Pro fra i suoi assistiti c'è anche Andrea Mazzarani a Catania.

"Andrea è un calciatore di categoria superiore, così come il Catania è un club di fascia alta. Aspetto di parlare con loro per fare il punto della situazione".

Dal sud alla Capitale. Quale futuro per Alessandro Celli della Lupa Roma. Si parla di un interesse dell'Atalanta.

"Prima di tutto ci tengo a dire che sono molto dispiaciuto per la retrocessione della Lupa Roma, un club di cui abbiamo il massimo rispetto. Per quanto riguarda l'Atalanta posso confermare che lo ha monitorato, così come alcuni club di Serie B".

Chiudiamo con Gianluca Freddi in uscita da Siena.

"La sua è stata una stagione travagliata, con molti problemi. La prossima, però, sono convinto che sarà quella del suo riscatto. In un club di prim'ordine".