ESCLUSIVA TMW - Foggia, ag. Sarno: "Nessun contatto col Modena"

© foto di Giuseppe Scialla

Raggiunto dai microfoni di TMW, l'Avvocato Arciello, che cura gli interessi di Vincenzo Sarno, ha allontanato le voci sull'interesse del Modena nei confronti dell'esterno offensivo del Foggia: "In questo momento da parte nostra non c'è stato alcun contatto con il Modena. E nel caso in cui dovesse lasciare Foggia (ipotesi remota al momento), lo farà solo per una società di Serie B".