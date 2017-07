ESCLUSIVA TMW - Foggia, Floriano rinnova fino al 2019

Fonte: Marco Conterio

© foto di Fabio Sebastiani

Per Roberto Floriano, fortissimo attaccante esterno del Foggia, prolungamento di un anno con adeguamento economico del proprio contratto, con nuova scadenza 30/06/2019. Nonostante innumerevoli squadre di C e altre squadre importanti di cadetteria, vedi Ternana e Pescara abbiano fatto più di un tentativo sul giocatore, il calciatore ha voluto restare fortemente rossonero, per la propria gioia, per la gioia della dirigenza e per quella di mister Stroppa che può finalmente contare su di lui per questa nuova avventura in B.