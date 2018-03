ESCLUSIVA TMW - Foggia, Greco e Zambelli verso il rinnovo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lavori in corso a Foggia per il futuro. Il mercato di gennaio ha consentito alla squadra di Stroppa di mettere la freccia. E presto potrebbe essere tempo di rinnovo per Leandro Greco e Marco Zambelli. Primi approcci nelle prossime settimane, il Foggia si muove per blindare i suoi calciatori. Greco e Zambelli vanno verso il rinnovo...