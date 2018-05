ESCLUSIVA TMW - Foggia, il Venezia pensa a Stroppa. E Cellino osserva

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa al centro del mercato. L’allenatore del Foggia grazie alla cavalcata della sua squadra ha guadagnato consensi da parte di altre società. Ci pensa il Venezia per il dopo Inzaghi dopo il mancato accordo con Stellone che è andato al Palermo. Stroppa intriga anche Cellino, per il Brescia che verrà. E intanto il Foggia studia come blindare il suo allenatore...