ESCLUSIVA TMW - Foggia, per il ruolo di ds idea Argurio

Spunta un nuovo nome in casa Foggia per il ruolo di direttore sportivo dopo la fine del rapporto con Giuseppe Di Bari. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la dirigenza rossonera starebbe pensando a Christian Argurio, ds del Catania. Non sono escluse novità già nelle prossime ore. Rocco Maiorino resta la priorità della dirigenza foggiana, mentre Argurio rappresenta una delle prime alternative assieme a Luca Nember (ex Chievo).