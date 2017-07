ESCLUSIVA TMW - Foggia, rinnovo triennale per Chiricò

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo di Cosimo Chiricò con il Foggia. L'esterno offensivo classe '91, che nell'ultima stagione ha siglato sette gol in quarantuno apparizioni ed è assistito da Kael Grimaldi, prolungherà di altri tre anni il suo accordo con i rossoneri.