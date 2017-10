ESCLUSIVA TMW - Foscarini: “Bari da Serie A, Cittadella da play off”

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L'ex tecnico del Cittadella Claudio Foscarini intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della sfida fra i veneti e il Bari in programma questa sera al San Nicola: “Sarà una bella partita visto che il Bari è in ripresa e ha sta trovando, attraverso il lavoro, una propria identità. Il Cittadella invece vorrà riscattarsi dopo la sconfitta con la Cremonese ed è una squadra che in trasferta rende la vita difficile a tutti. Sabato scorso i pugliesi hanno dimostrato il proprio potenziale, mentre i veneti per me saranno una mina vagante del campionato”.

Dove possono arrivare le due squadre?

“Il Bari ha qualcosa in più a livello di qualità e credo che lotterà per la promozione diretta, ha tutte le potenzialità per chiudere fra le prime due. Il Cittadella invece lo veto in lotta per un posto nei play off”.

Qual è il segreto del Cittadella?

“Parte sempre con l'obiettivo salvezza e non ha pressioni per vincere sempre, così può giocare con meno tensione e permettere ai giocatori di mettersi in mostra. È una piazza ideale per emergere visto l'ambiente circostante. Poi c'è un ottimo allenatore e un direttore sportivo che è il numero uno in Italia, gira tutto il mondo per trovare i giocatori giusti per la categoria”.