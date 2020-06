esclusiva Frosinone, Casinelli: "Non solo la Spagna. Ecco le nostre iniziative per i tifosi"

Sbarca in Spagna il Frosinone, e lo fa con un progetto ideato dal Numancia , al quale la truppa ciociara ha aderito senza esitazione: in un momento particolare come quello attuale, infatti, si è dovuto rivedere anche il concetto di calcio e del vivere la partita.

Le gare saranno infatti a porte chiuse, ci saranno meno interazioni, ma i ciociari hanno trovato le alternative. Spiegate, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, dal responsabile marketing e organizzazione Federico Casinelli.

Un'iniziativa che proietta il Frosinone in Spagna: come è nata l'adesione al progetto Andrà Tutto Bene?

"Il Numancia, ambizioso club di Serie B spagnola, ci ha contattato, chiedendoci, in questo delicato momento, una sorta di collaborazione per sensibilizzare le popolazioni e infondere loro un messaggio di speranza dopo il dramma Coronavirus, che, a livello di contagi, ha martoriato sia il nostro paese che la Spagna. E' così nato questo scambio di slogan: “Andrà tutto bene” sulla loro maglietta, “Todo Va A Ir Bien” sui nostri pantaloncini. Alla ripresa entrambe avremo il messaggio di speranza cucito addosso".

E' questo l'inizio di una collaborazione che può portare anche ad altro?

"Sicuramente si, è nato un rapporto di marketing e comunicazione che proseguirà, non solo per queste iniziative ma anche per altro. Siamo due club ambiziosi, e una visibilità di questo genere non è solo utile al club ma anche a tutta la Ciociaria. A ogni modo, le nostre iniziative non finiscono qui".

Ci sono altri progetti da presentare a breve?

"Si. Come è noto la ripresa del campionato è ormai prossima, ma i tifosi non potranno assistere ai match e così, come stanno facendo altre squadre, anche noi abbiamo cercato di coinvolgerli almeno virtualmente. Una soluzione per far vivere ai tifosi il giorno della gara era necessaria. Noi abbiamo da tempo stilato la Lion's Card, una sorta di fidelizzazione al club che ha tre stadi di acquisto (il primo è il Free, poi c'è il Premium con un costo di 12 euro annui e l'Exclusive, il cui prezzo annuale ammonta a 30 euro, ndr), e coloro che hanno pagato la quota avranno la possibilità di inviarci un video-audio messaggio motivazionale per la squadra: il video sarà visionato dai giocatori, l'audio invece sarà anche trasmesso, con una registrazione dei cori dei tifosi, all'interno dello stadio. Abbiamo già avuto l'ok della Lega. Non solo, a uno dei member chiederemo anche di inviarci dei video attraverso i quali ci mostra come vive la gara, per postarli poi sui nostro profilo Instagram: un modo per stare sempre tutti in contatto, perché il Frosinone ha bisogno dei propri tifosi. Che potranno anche scegliere la playlist del riscaldamento della squadra: tra 30 canzoni sul nostro sito, ogni tifoso potrà scegliere le sue 5 preferite, sempre per caricare i ragazzi”.