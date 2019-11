ESCLUSIVA TMW - Frosinone, Ciano: "Vincere per forza? Si, siamo ambiziosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un possibile addio, poi il ripensamento, poi l'inizio di campionato... fino alla tripletta di due giorni fa. Un'estate e un autunno decisamente movimentati per l'attaccante del Frosinone Camillo Ciano, tra le bandiere del club ciociaro e il sicuro e indiscusso protagonista della 10^ giornata di B: grazie alla sua tripletta i gialloblù hanno messo al tappeto il Trapani, e conquistato tre punti preziosi.

Mesi lunghi, ripercorsi dal calciatore ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Un mercoledì nel segno del tre: gol e punti. A mente fredda, che sensazioni hai provato?

"Fa davvero piacere aver vissuto una serata come quella di mercoledì. E' stata una sensazione bellissima, soprattutto perché è arrivata in un momento delicato della squadra: ma siamo riusciti a centrare il massimo obiettivo, vincendo in casa e conquistando tre punti preziosi. Anche a livello personale è stato molto soddisfacente, non avevo mai segnato una tripletta".

Accennavi a un momento delicato: si può dire che il Frosinone è una big non ancora sbocciata?

"Siamo una squadra sicuramente importante per la categoria, ma questo non deve farci sentire intoccabile perché nel calcio è sempre vero che è il campo a parlare, ed è li che dobbiamo dare le dimostrazioni necessarie. A ogni modo la voglia di far bene non manca, spero che sia dia presto una certa continuità ai positivi risultati: il campionato è ancora lungo".

E la classifica molto corta.

"Quest'anno c'è davvero molto equilibrio, le squadre sono attrezzate per fare qualsiasi tipo di torneo. Io la B ormai la conosco da molti anni, ma non mi era mai capitato di vedere una classifica davvero così compressa. Guardate a esempio noi: siamo a -2 dai playoff... ma anche a +2 dai playout".

Classifica intermedia per voi, come dicevi. Il dover vincere per forza, chiamandovi Frosinone, quanto ha pesato?

"Probabilmente all'inizio qualcuno è stato condizionato inconsciamente, nella testa, da questa cosa, ma chi viene a vestire la maglia del Frosinone deve capire che siamo una squadra forte, con una tifoseria e un club molto ambizioni: tutti vogliamo vincere. Ora dobbiamo anche riuscirci".

Una sorta di anno zero, dopo un lungo decennio: anche questo può aver inciso in avvio di stagione?

"Le tante cessioni, ultima quella di Ciofani ma sei mesi prima quella di Soddimo, per far due nomi, hanno indubbiamente inciso, c'è stata una piccola rivoluzione. Ma tutto questo ora è alle spalle, a noi devono interessarci solo presente e futuro, solo guardando avanti possiamo fare bene".

A proposito di mercato, tra i partenti potevi esserci anche tu. Poi l'amore per Frosinone ha prevalso: c'è stato altro che ti ha convinto a rimanere?

"Indubbiamente il progetto di un club che punta a vincere, e che, come ho detto in altre circostanze, ha puntato molto su di me, ci ha creduto. Vincere chiaramente non è mai facile, ma qua la società fa davvero tutto il possibile, e questo è un dato positivo. Poi a Frosinone sto bene io, ma anche la mia famiglia, e questo è un aspetto che ha inciso".