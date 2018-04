ESCLUSIVA TMW - Frosinone, Longo sotto esame: Cesena e Brescia decisive

© foto di Federico Gaetano

Due partite per il futuro. L’allenatore del Frosinone, Moreno Longo, è sotto esame. Le prossime due partite (ravvicinate: una sabato e un’altra martedì) al di là delle vicende contrattuali, potrebbero essere decisive per le sorti del tecnico. In caso di risultati negativi contro Cesena e Brescia, il Frosinone potrebbe cambiare allenatore. Non c’è ancora un’idea sull’eventuale sostituto, ma non sarebbe da escludere un sorprendente ritorno di Roberto Stellone - nelle scorse settimane accostato anche al Palermo - che per la prossima stagione ha declinato le proposte di Pescara e Avellino ed è un’idea forte del Venezia per il dopo Inzaghi. Giorni caldi a Frosinone, Longo traballa...