ESCLUSIVA TMW - Frosinone, si pensa già al dopo Marino: idea Longo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità in casa Frosinone: dopo le dimissioni annunciate poco fa da Pasquale Marino, la società ciociara valuta il futuro. Fra i nomi in lista per la successione, spunta quello di Moreno Longo, attuale tecnico della Pro Vercelli. Oltre all'ex tecnico della Primavera del Torino, piace anche Gianluca Grassadonia, ormai ex Paganese.