ESCLUSIVA TMW - Galante: "Livorno, ora ricompattati. Filippini darà una mano"

Breda si, Breda no… poi Breda si. Il Livorno riparte infatti da mister Roberto Breda, che sarà però affiancato da Antonio Filippini.

Per parlare del momento della formazione labronica, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato l’ex Fabio Galante, attuale brand ambassador dell’Inter.

Sembra prossimo all’esonero, ma alla fine Breda rimane a Livorno. Scelta giusta?

“Non vivendo la realtà livornese, mi viene difficile dire cosa sia giusto e cosa no, dico solo che se tutta la dirigenza ha optato per questa scelta va bene così. C’è stato un po’ di caos, ora occorre ricompattarsi per andare avanti. Anche con l’aiuto di Antonio Filippini, persona di calcio seria e passionale. Sono felice del suo ritorno a Livorno”.

Aver affiancato Filippi a Breda, non è come aver sfiduciato il tecnico?

“Le dinamiche interne non si possono mai conoscere davvero, ci saranno stati dei confronti. Non ho parlato con la proprietà, rischierei di dire cose che non corrispondono alla realtà”.

Extra Livorno. Sarà introdotto il VAR anche in B: favorevole?

“Assolutamente si. Il VAR toglie dubbi e sospetti, dà molta credibilità al sistema calcio e permette di giocare in modo più sereno. Aiuta tanto, io lo avrei voluto anche nel corso della mia carriera da calciatore”.