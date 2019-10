ESCLUSIVA TMW - Galante sul Livorno: "Breda ha ancora in mano la situazione"

Tra i volti storici del Livorno c'è sicuramente Fabio Galante, oggi brand ambassador dell'Inter, che continua a seguire a distanza l'evolversi delle vicende della formazione labronica. I microfoni di Tuttomercatoweb.com lo hanno contattato proprio per un parere sui toscani.

Un Livorno in crisi, non sono bastate la vittoria sul Pordenone e il pari di Cosenza per risollevare i labronici. Cosa sta succedendo?

"Io parto sempre dal presupposto che la Serie B è questa. Non ci sono partite facili o scontate, e il campionato è comunque molto aperto: certo, fa male vedere il Livorno, specie dopo la scorsa stagione, in quella posizione di classifica, ma non farei grossi allarmismi, alla fine compagini più blasonate come il Frosinone sono poco più avanti. Però per capire il momento bisogna vivere da dentro le situazioni".

E' a rischio la posizione di Breda.

"Da quando è arrivato, mi pare abbia fatto un buon lavoro, e mi sembra che abbia ancora la situazione in mano. Non ho ancora avuto modo di vedere il Livorno, adesso vivo a Milano, ma dall'esterno la situazione mi sembra questa".

Giusto quindi andare avanti con lui?

"Parlare in questo momento di allenatori è difficile, si sente dire tante cose. Di certo c'è che il lavoro dell'allenatore è complicato, è sempre lui che paga perché, quando le cose non vanno come una società si augura, si fa prima a mandare via una persona che 25 calciatori. Per capire se è giusto continuare con Breda dovrei essere li, ma ripeto che dall'esterno mi ha dato una buona impressione: basta una vittoria per riaccendere tutto".