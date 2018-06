ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Che forza il Cittadella. Non bene il Perugia"

© foto di Federico De Luca

Un conoscitore del calcio italiano, uno che i campionati li ha vissuti sia da calciatore che da allenatore. E adesso che le varie stagioni sono arrivate a un punto cruciale, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com contattano Giuseppe Galderisi, per un suo parare sulla situazione attuale delle varie categorie.

Si arresta la corsa verso la A per Bari e Perugia. Se lo aspettava?

“Sono convinto che il Perugia sia un'ottima squadra, non credevo avrebbe rimediato una sconfitta così pesante, anche se il Venezia si è sempre mostrato molto quadrato. E alla fine credo che la sorpresa non in positivo sia stata proprio la formazione umbra, quando ho visto che il Bari avrebbe giocato a Cittadella ho subito pensato che sarebbe stata tosta: i veneti sono un'ottima squadra ben allestita da Marchetti, e il fatto che siano una conferma del calcio italiano la dice lunga su come lavorano”.

La B è salutata dall'Entella, che si aggiunge alle già note Pro Vercelli, Novara e Ternana.

“L'Ascoli ha fatto un girone di ritorno importante, poi le gare per non retrocedere sono sempre pesanti, sono battaglie di nervi che si giocano sugli episodi. Dispiace per l'Entella, perché da anni stava facendo buone cose”.

Final four di Serie C con Robur, SudTirol, Cosenza e Catania. Come vede queste semifinali?

“Una bella sorpresa è stata il SudTiorol, ma anche la Robur Siena, con il rigore in extremis, ha avuto un bel segnale per la propria autostima. Il Catania e il Cosenza sono invece due formazioni molto competitive, a Cosenza ci sono due ragazzi, Bruccini e Dermaku che ho avuto a Lucca e che sono uomini prima ancora che professionisti, così come Corsi, che ho allenato a Pescara. Chi ha costruito la squadra ha lavorato bene, anche scegliendo un tecnico come Braglia che sa stare sul pezzo. Ora ci attendono belle gare”.

E' il Cosenza la favorita?

“Il Cosenza sarà sicuramente una sorpresa, ma il Catania è molto forte. E' però vero che adesso conta molto lavorare bene a livello di energie, conosco bene la Serie C e so che in queste gare anche un piccolo episodio può condannare o darti la gloria”.

Lei è rimasto fermo per una stagione, al netto di svariate richieste: come mai?

“Parto sempre dal presupposto che chi ti chiama per lavorare va sempre rispettato e apprezzato, ma io ho deciso di non accettare delle situazioni semplicemente perché non si sposavano perfettamente con quelle che erano le mie idee e le mie esigenze: sono stato corretto con me stesso e con gli altri. Ma la fame e la grinta non mi mancano, cerco un progetto in linea con le mie ambizioni per poter tornare in campo, che mi manca tanto, e potermi e poterci togliere delle vere soddisfazioni. Ho bisogno di nuovo di certi stimoli e certe emozioni”.