ESCLUSIVA TMW - Gori: "Perugia, battere il Benevento per la A. Marino ha fallito"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Marco Gori, ex calciatore di Perugia ed Empoli, ha parlato a margine dell'evento 'Tutti insieme per Castelluccio': "Se il Perugia dovesse passare in finale ci sarebbero tante possibilità di rivederlo in Serie A. Bucchi? Ha fatto bene e lo dimostrano i risultati. Credo che il suo lavoro sia stato ottimo. Speriamo di poter fare un ulteriore salto di qualità. I punti deboli del Benevento sono gli stessi del Perugia. Forse in questo momento il Benevento è un po' più stanco, ma anche per loro l'obiettivo della promozione può permettergli di tirare fuori quello che non sanno neanche di avere. Marino? E' una delusione il suo Frosinone, soprattutto a causa del doppio vantaggio numerico. E' un fallimento".