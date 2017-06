ESCLUSIVA TMW - Hellas Verona, tante pretendenti per mister Pavanel

Fonte: Marco Conterio

L'ottima stagione di mister Massimo Pavanel sulla panchina della Primavera dell'Hellas Verona non è passato certamente inosservata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico è finito nel mirino di squadre di serie B e Lega Pro: fra queste ci sono Ternana, Vicenza, Padova infine la Triestina, ma solo in caso di promozione in Lega Pro.