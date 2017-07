ESCLUSIVA TMW - Il Palermo e l'ostacolo Fulham per Cissé: la ricostruzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo beffato dal Fulham per Ibrahima Cissé. Il club rosanero aveva intrattenuto rapporti con l'intermediario Ulisse Savini per arrivare al giocatore. Tuttavia l'agente di Cissé, Eris Kismet, non sarebbe mai stato interpellato. Motivo per cui il procuratore del calciatore ha trattato con il Fulham a più riprese, fino ad arrivare alla missione londinese di oggi. Se si troverà l'intesa sul quadriennale richiesto, Cissé firmerà per il Fulham. Altrimenti non è neppure escluso che il Palermo possa tornare alla carica, questa volta magari direttamente con il procuratore Eris Kismet. Londra chiama Ibrahima Cissé, ore importanti per il futuro al Fulham. E il Palermo osserva...