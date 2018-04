ESCLUSIVA TMW - Il Parma pesca in D: preso il talento Golfo dalla Pianese

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma pesca in Serie D: in lotta sul campo per la promozione, la società crociata si muove anche sul mercato, alla ricerca di talenti per il proprio futuro. E pesca in casa Pianese: secondo quanto raccolto da TMW, il Parma ha infatti chiuso per l’arrivo dell’esterno offensivo Francesco Golfo. Classe ’94, palermitano, autore di 19 gol in 36 presenze nel campionato di Serie D, si tratta di un attaccante brevilineo che preferisce partire da sinistra ma può ricoprire tutto il settore avanzato.