ESCLUSIVA TMW - In tre club su Corvia: c'è anche il Cesena

Daniele Corvia attaccante classe '84 ha giocato nell'ultima stagione con il Latina realizzando sette gol. Adesso è in attesa di una nuova squadra ma intanto l'interesse nei suoi confronti non manca: piace a Cesena, Novara e Foggia che stanno muovendo i loro passi per avvicinarsi concretamente al calciatore.