ESCLUSIVA TMW - Interesse in A e B per Bandinelli, dopo il fallimento del Latina

© foto di Federico Gaetano

Dopo il fallimento del Latina, uno dei giocatori emergenti più chiesti ed apprezzati è certamente Filippo Bandinelli, classe '95, scuola Fiorentina. E' molto appetito da squadre di A ma ci sono anche tanti club di B pronti ad entrare in azione. Nato come trequartista o esterno d'attacco, nel corso di questa stagione si è poi distinto anche in una nuovo posizione, quella di regista nel 3-5-2 o di interno nel 3-4-3. Bologna e Cagliari lo hanno già tenuto d'occhio nel corso di questa stagione.