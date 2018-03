ESCLUSIVA TMW - Italia U19, il Bayern sugli spalti: occhi su Tonali

© foto di Imago/Image Sport

C'erano tante società di Serie A, Serie B, osservatori e non solo ieri in occasione della gara tra Grecia e Italia Under 19 vinta dagli azzurri con due reti di Scamacca. Presente sugli spalti anche il Bayern Monaco: il responsabile scouting della società bavarese era al seguito di alcuni talenti azzurri, tra cui il bresciano Sandro Tonali, entrato al 73' della partita. Sul nuovo Pirlo di casa Brescia, anche Inter e Juventus.