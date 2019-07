ESCLUSIVA TMW - Izco: "Ho la voglia di un ragazzo. Fisicamente sono al top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Via il dente, via il dolore. "Come sta?" La domanda sorge spontanea perché le primavere avanzano ma, a giudicare dalla risposta, non sembra. Perché Mariano Izco, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, ha la voglia di un ragazzo. E pure la condizione atletica. "Ho una voglia incredibile di giocare -dice l'argentino di BAires-, non mi fermo. Anche perché fisicamente sto benissimo, se così non fosse la chiuderei qui. Certo, non è un mondo facile: club che falliscono, tanti che cercano solo prestiti. Però ho una certezza".

Prego

"Che ci sono, di testa, gambe e cuore. Dopo sette mesi senza squadra, nell'ultima esperienza a Cosenza ho fatto settanta minuti col Carpi ad alto ritmo dopo pochi giorni e ho detto 'come faccio a smettere se sto così?'".

Ha la voglia e la carica di un ventenne, Izco.

"Posso sbagliare tutti i passaggi (ride, ndr) ma fisicamente sto bene. Mi sto allenando tanto, anche in questi giorni. Non mi sono mai fermato, solo qualche giorno dopo la fine della stagione ma sono carico e pronto"

Dopo sei mesi intensi a Cosenza

"E' andata benissimo, sono stato bene. Ho saltato due partite perché, dopo dei mesi dove mi sono allenato da solo, ho avuto una piccola contrattura. Però sono arrivato dopo gennaio, può starci. Mi è piaciuto molto anche se è stato breve".

Ora è libero.

"Mi piacerebbe giocare ancora in B, dove l'ho fatto fino a poco fa. Poi, se arriva una squadra di Lega Pro importante, che vuole salire, un progetto serio e vero, perché no? Io ho voglia di giocare, sto bene. Se non stessi bene, smetterei o giocherei per divertirmi soltanto. Andare all'estero non sarebbe un problema, se ce ne fossero le condizioni".

E' stato allenato da tecnici di spessore, ben cinque adesso allenano in A e ha avuto anche Simeone.

"Ho fatto gli anni più belli a Catania, i miei anni al top, con Mihajlovic, Montella e Maran. Sono stati gli anni consecutivi più belli, indimenticabili".

In Serie A è l'uomo dei record a Catania.

"Ho il record di presenze in A col club, l'unico argentino che ha fatto tutta la trafila nella massima Serie. A oggi, tosta da battere... A Catania adesso vivo, ho la famiglia, il cuore, la vita. Ho avuto la possibilità di tornare in Argentina ma ho scelto la mia nuova casa".