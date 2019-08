Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, parla in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. "Continuare un progetto qui era giusto, dopo aver riportato la Juve Stabia in B era doveroso continuare. Possiamo far bene anche quest'anno".

Sugli obiettivi stagionali. "Ripetere la scorsa stagione è quasi impossibile. Dobbiamo pensare che è un campionato più difficile, servirà lavorare sodo per mantenere la categoria, è il nostro obiettivo unico e principale. Vogliamo soffrire e lottare gara dopo gara".

Sulla B. "Siamo una matricola, sarà ancora più difficile, ci saranno nuove insidie da affrontare".