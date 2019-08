ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, Caserta: "Ecco la mia ricetta per affrontare la B"

© foto di Federico Gaetano

Dopo anni di C, mister Fabio Caserta è riuscito a riportare la Juve Stabia in Cadetteria, con le Vespe che scalpitano in vista dell'esordio di domenica: gara in trasferta, il "Menti" dovrà aspettare, ma la Serie B, in quel di Empoli, partirà anche per i gialloblù.

E in vista di questo esordio, proprio il tecnico si racconta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Si avvicina l'esordio in B: come si sta preparando la Juve Stabia?

"Siamo pronti per l'esordio e ci stiamo preparando ben sapendo che sarà un campionato difficile ma daremo tutto per raggiungere il nostro primario obiettivo che è la salvezza".

Subito un ostico avversario candidato alla promozione in A: quanto incide questo fattore?

"L'Empoli è una squadra costruita per vincere il campionato ed è un avversario ostico che, come tutte le altre squadre, sarà difficile da affrontare".

Da neo promossa, ci sono altri obiettivi, oltre la salvezza, che deve porsi la squadra?

"Si, ci sono anche traguardi di campo. L'obiettivo nostro e lottare su ogni pallone e sapere che ogni partita, per noi, deve essere una finale. Dobbiamo avere la consapevolezza di quali sono i nostri limiti ma anche i nostri pregi".

Prima in B anche per lei: a livello personale, quali sono gli obiettivi di Fabio Caserta?

"Gli stessi obiettivi dei ragazzi, ovvero lottare partita dopo partita. Come tutte le prime volte, ci sono la curiosità, la voglia, la determinazione e il coraggio. Questa è la ricetta per affrontare un campionato così difficile ad affascinante come quello della serie B".