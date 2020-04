esclusiva Juve Stabia, Forte: "Prima la salute, poi il campo. Calcio d'estate possibile"

vedi letture

Con 13 gol all’attivo su 22 presenze, Francesco Forte è il terzo miglior marcatore della Serie B alla pari di Simy del Crotone (Iemmello primo è a +5, ma ha giocato 4 partite in più). Classe ’93, il centravanti italiano della Juve Stabia ha rilasciato la seguente intervista a TuttoMercatoWeb.com, raccontando il suo stato d’animo in questi giorni di emergenza sanitaria: "Li sto vivendo con serenità, dedicandomi 24 ore su 24 alla mia famiglia. In particolare a mio figlio piccolo, che è nato poco più di un mese fa!".

Come trascorre la giornata? Oltre gli allenamenti, ha qualche svago particolare?

"Nel “poco “ tempo libero che mi lascia mio figlio, ovvero quei momento in cui mangia o dorme, mi diverto a giocare la PlayStation, magari contro qualche mio compagno. E poi faccio le schede di allenamento per mantenere una buona condizione fisica e mentale. Certamente fare gli esercizi dentro casa è completamente un’altra cosa rispetto alle sedute che si fanno in campo o anche rispetto alla semplice corsetta al parco. Gli interessi in gioco però sono molto più alti della nostra forma fisica, quindi questi allenamenti nella cameretta vanno più che bene!"

La comunità dove vive come sta reagendo?

"Molto bene, tutti stanno dimostrando un grande senso di responsabilità e solidarietà, ma questo siamo noi italiani e non ci sono mai stati dubbi".

Il rapporto con i compagni?

"Con loro proviamo ad allenarci con il sorriso anche attraverso un iPad e una telecamera! Mantenere il sorriso è fondamentale nel nostro sport figuriamoci in questo momento così delicato".

Cosa ne pensa sulla possibile ripresa dei campionati?

"Spero con tutto il cuore che si riprenda, ma in primis bisogna tutelare la salute. Quest'emergenza così delicata deve essere risolta completamente dopodiché potremo pensare di riprendere, magari giocando anche in estate. Io non so se questa stagione verrà portata a termine, una cosa è certa: prima o poi tutto il paese piano piano ripartirà e per noi sarà una bella emozione quando torneremo in campo".