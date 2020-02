ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, Provedel: "Il gol? Conta perché ha dato punti"

Le luci della ribalta sono tornata su di lui, su Ivan Provedel, quel ragazzo che a Pisa, al suo esordio tra i professionisti, aveva immediatamente incantato i piani alti del calcio, che lo aveva poi premiato. Fino a un brutto infortunio, che lo aveva costretto ai margini del progetto Empoli.

La svolta a gennaio, con la chiamata della Juve Stabia e l’impatto dirompente avuto in campo. Con tanto di gol che è valso il 2-2 ad Ascoli.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato proprio il classe ‘94.

Non si vedono spesso portieri goleador: a mente fredda, come ripercorreresti quei momenti?

“E’ una situazione un po’ borderline, che capita quando, per dirla in soldoni, le cose si sono messe un po’ male e stai perdendo con la gara quasi al termine: normale quindi che anche il portiere decide di salire per dare una mano alla squadra, per essere uno in più e mettere in difficoltà l’avversario. Stavolta la palla è arrivata sulla mia testa, ed è andata bene. Ciò che conta per me è il gol ma solo perché ha dato un punto alla squadra che meritava almeno il pareggio”.

Due gare nelle quali ti sei immediatamente contraddistinto: come è stato il tuo nuovo approccio al campo?

“Penso di aver fatto quello che dovevo fare, anzi, probabilmente contro l’Ascoli avrei dovuto fare qualcosa in più nei due gol subiti, ma purtroppo è andata così: l’importante è averla pareggiata. Chiaro però che, se ho avuto un bell’impatto, molto merito va anche alla squadra, ai miei compagni che mi hanno aiutato a inserirmi per dare quanto prima il mio contributo”.

Quanto è stato il periodo pre mercato e quando la fame ha inciso sugli esordi con la Juve Stabia?

“Prima di approdare a Castellammare è stato un periodo tosto, il calcio è prima di tutto la mia passione, non essere al centro di un progetto e non giocare è dura. Ho avuto anche un percorso lungo per recuperare da un precedente infortunio, ma tutta la voglia che non ho potuto esprimere prima la sto mettendo ora in allenamento e in campo, per dimostrare che posso giocare”.

La salvezza non è un miraggio: cosa deve ancora fare la squadra per aver maggior respiro in una classifica compressa?

“Al momento è vero, siamo fuori dalla zona playout, ma la classifica è appunto corta, e ogni sabato ci può essere un ribaltone. Per salvarsi dobbiamo pensare a migliorarci ancora, migliorando i punti di forza e limando i difetti: solo facendo punti possiamo arrivare a una salvezza concreta”.