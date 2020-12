ESCLUSIVA TMW - L'ex Quistelli: "Nessuna crisi per il Lecce: resta una delle candidate alla A"

esclusiva L'ex Quistelli: "Nessuna crisi per il Lecce: resta una delle candidate alla A"

Dopo gli inizi nel settore giovanile del Barletta, per ill Ds Umberto Quistelli, nella stagione 2017-2018, è arrivata anche la tanto attesa promozione in Serie B con il Lecce, suo primo grande traguardo nel nuovo ruolo, che tutt'ora, soprattutto in attesa di una chiamata, gli impone di avere gli occhi sempre vigili su tutto il sistema.

Ma un occhio speciale è sempre per la formazione salentina, della quale ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un momento no per il Lecce: si può parlare di crisi?

"La crisi è ben altro, direi che è una parola che non si sposa proprio con il Lecce. Dopo un inizio al top, un periodo di flessione ci può stare, capita a tutte le squadre perché è quasi fisiologico, l'importante è affrontarlo nel migliore dei modo, come faranno i salentini: ribadisco, come ho sempre detto, che soprattutto insieme alla SPAL, i giallorossi sono una delle principali candidate alla promozione in A".

A tal proposito, la sconfitta contro gli estensi può pesare ancora di più in quanto scontro diretto?

"Le sconfitte, a differenza di quanto si possa pensare, molto spesso fanno solo bene, perché ti portano a riflettere maggiormente. La B non è un campionato facile, non ti consente di stare sugli allori, ed è ancora molto lungo, non è certo una partita che pregiudica la stagione: poi ripeto, la SPAL è un top club, ma il Lecce non ha niente in meno".

Dopo due sconfitte sarebbe stata più utile la sosta o tornare subito a giocare è meglio?

"Tornare subito a giocare è la cosa migliore, ti rimetti subito in gioco, e per di più il Lecce ha l'occasione di farlo in una bella partita come quella col Vicenza, che precede l'altro scontro di vertice con il Cittadella. Sono gare importante dove la formazione di Corini cercherà di fare bottino pieno".

Poi il mercato...

"Corvino è un maestro, sa bene cosa serve e cosa non serve alla squadra. Da fuori è molto facile parlare, ma occorre fare analisi profonde che solo chi è dentro può fare. A ogni modo ricordo che alle spalle della squadra c'è una società solida e seria, formata da professionisti veri".