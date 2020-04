esclusiva La Salernitana e la festa vietata. Fabiani: "Adesso pagheranno le multe"

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il direttore generale della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato della spinosa vicenda che ha visto coinvolti alcuni calciatori granata in una festa assolutamente vietata, durante il periodo di quarantena, e che ha suscitato scalpore nella tifoseria: "Come società non possiamo fare altro che richiamarli affinché vengano rispettate le regole. Sono adulti e vaccinati, non hanno bisogno di una guida per capire cosa si può o non si può fare. Abbiamo emesso un comunicato utile a prendere le distanze ma anche a gettare acqua sul fuoco. Hanno sbagliato e pagheranno le multe imposte dalle autorità competenti. Erano nel medesimo stabile e hanno pensato di trascorrere del tempo insieme infastidendo i vicini con la musica".