esclusiva La Salernitana e la festa vietata: la replica del procuratore di Di Tacchio

Riceviamo e pubblichiamo la replica del procuratore del calciatore della Salernitana Francesco Di Tacchio, Mario Giuffredi, in merito a quanto accaduto nelle ultime ore.

"Il mio assistito ha festeggiato il compleanno sette giorni fa ed è quantomeno singolare che un giornale pubblichi la notizia con questo ritardo. Evidentemente non c'è molto da scrivere in questo periodo e hanno ricamato un po'. I giocatori invitati sono tutti in quarantena, uno di questi vive con Francesco (Di Tacchio nda) e gli altri due abitano nello stesso stabile. A venti metri, dunque. Forse qualcuno si è lamentato per la musica. Hanno commesso una leggerezza, ma stiamo parlando di ragazzi che vivono in quarantena da mesi lontano dalle famiglie. Con quale criterio si associa la parola party a un incontro tra quattro persone? Assurdo. Anche la società ha parlato di una bravata gettando acqua sul fuoco. Ingigantire un problema che non sussiste non è corretto. Ribadisco: tutti i presenti stanno osservando le regole alla lettera e non c'era rischio di contagio. I ragazzi sono stati multati dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, per aver contravventuto al provvedimento del governo. Hanno fatto semplicemente il loro dovere ma credo sia esagerato montare un caso per una cosa, tra l'altro, avvenuta tempo fa".

