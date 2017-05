ESCLUSIVA TMW - Latina, Di Matteo in scadenza: ci pensano Avellino e Ternana

© foto di Federico Gaetano

Nonostante l'annata negativa del Latina, culminata con la retrocessione in Lega Pro, la stagione di Luca Di Matteo, terzino sinistro classe '88 con oltre 150 presenze nel campionato cadetto, è stata tutto sommato positiva. Il suo contratto è in scadenza, per lui si sono già mossi diversi club di serie B: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Avellino e Ternana stanno seguendo con interesse il giocatore, sullo sfondo c'è anche il Brescia.