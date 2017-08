ESCLUSIVA TMW - Lazio, rinnovo fino al 2021 e prestito alla Salernitana per Minala

Fonte: Michele Criscitiello

Rinnovo con la Lazio, ma con futuro immediato ancora alla Salernitana. È questo ciò che aspetta Joseph Minala che, come raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello, ha prolungato fino al 2021 il contratto che lo lega ai biancocelesti (in foto, il momento della firma). Rinnovato l'accordo, con adeguamento, il camerunese classe '96 rimarrà a Salerno, ove ha giocato nell'ultima stagione, sempre in prestito dai capitolini.