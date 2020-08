ESCLUSIVA TMW - Lecce, l'ex Quistelli: "Importante ripartire da Liverani e uomini come Mancosu"

esclusiva Lecce, l'ex Quistelli: "Importante ripartire da Liverani e uomini come Mancosu"

Dagli inizi con il Barletta, nel settore giovanile, fino alla promozione in B con il Lecce, nella stagione 2017-2018, primo grande traguardo nel nuovo ruolo di Ds: Umberto Quistelli, reduce dall'esperienza con la Virtus Verona e ora ambitissimo in diverse piazze, ha seguito con grande attenzione il percorso dei salentini, che dopo un solo anno hanno dovuto salutare la Serie A.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, lo hanno contattato per un suo parare in merito.

Dopo una sola stagione, il Lecce torna in B: che anno è stato?

"Dopo cinque anni di C e uno solo di B, era normale che servisse tempo per programmare la permanenza in A, e alla fine credo che, al netto della retrocessione sul campo, sia da fare un plauso alla famiglia Sticchi Damiani e alla società, che ha comunque fatto passi importanti. Sono certo che già da ora inizieranno a programmare l'immediata risalita in A".

In tal senso, quanto sarebbe importante trattenere mister Liverani?

"A mio avviso sarebbe fondamentale trattenere sia il mister che giocatori simbolo come capitan Mancosu. Vanno portati avanti concetti e idee di un tecnico che ha dimostrato di esser preparato e di una squadra che ha sempre risposto presente".

Che Lecce troveremo in Serie B?

"Il solito Lecce desideroso di tornare dove merita. Credo che con questa proprietà la città, il territorio e la tifoseria possano star tranquilli: c'è serietà e programmazione, il futuro sarà roseo".

Da una pugliese delusa a un'altra: stagione fallimentare per il Bari?

"Il Bari si dimostrata una squadra mal costruita, di figurine: senza programmazione e senza la consapevolezza della costruzione logica di una rosa è difficile centrare risultati. Ma credo comunque sia giusto ripartire da Vivarini, ha idee e conosce già la squadra e l'ambiente: un primo tassello per iniziare a programmare c'è".