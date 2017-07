ESCLUSIVA TMW - Livorno-Padalino, nessun futuro insieme

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Non sarà al Livorno il futuro di Pasquale Padalino, 44enne tecnico ex Lecce accostato al club toscano. Secondo quanto raccolto da TMW, non ci sarebbero i margini per un rapporto di lavoro tra l'allenatore e la società labronica a causa di vedute diverse su alcuni argomenti tecnici.