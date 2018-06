ESCLUSIVA TMW - Livorno, spunta Polidori per l'attacco

Terminata la stagione col Trapani per Alessandro Polidori ci sarà il rientro alla Pro Vercelli per fine prestito. L'attaccante classe 1992, però, potrebbe nuovamente salutare le Bianche Casacche. Su di lui, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono vivi gli interessi del Livorno in Serie B e del tandem Alessandria-Pisa in Serie C.