ESCLUSIVA TMW - Livorno, vicino D'Eramo dell'Avezzano

© foto di Federico Gaetano

Otto reti in trentuno partite in Serie D con la maglia dell'Avezzano, una Viareggio Cup giocata da protagonista, Michael D'Eramo è uno dei talenti emergenti dei Dilettanti. Esterno sinistro classe '99, secondo Tuttomercatoweb.com il Livorno avrebbe cercato l'accelerata nelle ultime ore: non sarebbe l'unica pretendente ma adesso la neopromossa in B pare la più accreditata per D'Eramo.