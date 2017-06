ESCLUSIVA TMW - Lumezzane, su Bacio Terracino c'è anche l'Entella

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Si fa sempre più caldo il mercato attorno ad Antonio Bacio Terracino, esterno offensivo classe '92 in forza al Lumezzane. Dopo Bologna, Venezia e Pescara infatti anche la Virtus Entella avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'attaccante autore di 8 reti in 35 presenze in Lega Pro.