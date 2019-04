ESCLUSIVA TMW - Lupo: “Tonali, Puscas e non solo: gli uomini mercato in B"

“Pescara-Palermo? Arriva in un momento delicato per entrambe... siamo al rush finale e il Pescara attraversa il primo periodo difficile della stagione, mentre ai rosanero oggi mancheranno tre giocatori carismatici come Rajkovic, Nestorovski e Bellusci”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Palermo, pescarese, Fabio Lupo.

La carta d’identità dice Pescara, l’ultima esperienza da ds Palermo. Per chi tifa?

“Spero che entrambe le squadre possano raggiungere l’obiettivo prefissato: che il Palermo torni in Serie A e che il Pescara giochi al massimo i playoff”.

Gli uomini chiave stasera?

“Mancuso per il Pescara, mentre per il Palermo dico Puscas perché le maggiori responsabilità, considerata l’assenza di Nestorovski, andranno su di lui”.

Oggi c’è anche Lecce-Cosenza. I salentini sono la rivelazione del campionato.

“Insieme al Brescia ha un organizzazione di gioco importante. E non a caso entrambe le squadre sono guidate da due ex organizzatori di gioco. Per la qualità di gioco il Lecce è candidato ad andare in Serie A direttamente, l’arrivo di Tachtsidis è stata una vera perla del mercato. Anche se squadre come Palermo, Verona e Benevento hanno qualcosa di più”.

Uomini mercato della B: di chi si parlerà in estate?

“Sicuramente Tonali, così come Puscas del Palermo. Ma anche Gravillon può essere un elemento importante. Lo stesso dicasi per Tutino del Cosenza, Palombi del Lecce e Pawel Dawidowicz del Verona”.