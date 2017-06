ESCLUSIVA TMW - Maccarone valuta il futuro: per ora non scende in Lega Pro

© foto di Federico De Luca

Massimo Maccarone riflette sul suo futuro. In questi giorni è stato accostato ad alcuni club anche di Lega Pro ma per adesso l'attaccante non sembra intenzionato ad accettarle. Ha ricevuto la chiamata del suo vecchio e stimato tecnico Silvio Baldini ora alla Carrarese, ma SuperMac preferisce aspettare. La permanenza all'Empoli sembra comunque una soluzione da scartare perché probabilmente viene ritenuto ormai un capitolo chiuso, amaramente.