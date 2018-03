ESCLUSIVA TMW - Monachello: "Grazie Ascoli. Segno per la salvezza e il futuro"

© foto di Antonio Vitiello

Gaetano Monachello è uno degli acquisti più riusciti, numeri alla mano, del mercato di gennaio. Dopo una prima parte di stagione poco fortunata a Palermo infatti l'attaccante si è trasferito ad Ascoli dove ha collezionato finora 10 presenze segnando tre reti e trovando quella continuità che gli era mancata nelle ultime stagioni. Intervistato da Tuttomercatoweb.com il calciatore classe '94 ha parlato così della sua esperienza in bianconero partendo dalla vittoria contro la Ternana nell'ultimo turno: “La vittoria è stata molto importante non solo per la classifica che vi vedeva a pari punti in fondo alla classifica, ma anche per la rivalità fra le due squadre visto che si tratta quasi di un derby. È stata una partita molto combattuta e averla vinta nel finale ci dà molta carica per continuare la nostra corsa verso la salvezza facendoci lasciare l'ultimo posto in classifica”.

Come valuta la sua esperienza in bianconero?

“Sono molto contento perché ho sempre giocato dall'inizio da quando sono qui e devo ringraziare il mister e la società per la fiducia che hanno riposto in me. Certo vorrei aver segnato di più, anche se sono a quota tre e due di questi hanno portato sei punti alla squadra, ma per il modo in cui dobbiamo giocare è importante lottare su ogni pallone e sacrificarsi per il bene della squadra che è la cosa più importante”.

Si è fissato un obiettivi personale, al di là di quello di squadra che è la salvezza?

“Voglio dare e fare sempre di più anche in una mia ottica futura. Contribuire coi miei gol alla permanenza del club in Serie B potrebbe infatti aprirmi maggiori opportunità sia qui ad Ascoli sia eventualmente per approdare in altre piazze”.

Tornando al campionato, vi attende la sfida contro uno Spezia in difficoltà

“Questo potrebbe rappresentare un problema in più, ma la Serie B è un campionato strano, particolare in cui tutto può succedere e dove non ci sono risultati scontati. Se noi però giochiamo con la cattiveria mostrata negli ultimi tempi possiamo fare bene contro tutti e ottenere i risultati che ci servono”.

Come si trova con un tecnico focoso come Cosmi?

“Chiede tutto non solo in campo, ma anche in allenamento, ci fa lavorare sempre al massimo e questo mi piace. Inoltre cerca di tenere alto il morale dello spogliatoio anche nei momenti difficili, ci sprona a non abbatterci mai e questo è davvero positivo. Personalmente sono anche io una persona focosa e forse per questo mi trovo bene con lui e ci vado molto d'accordo”.

Infine quanto è importante l'apporto dei tifosi per la corsa salvezza?

“Sono davvero importanti e mi è piaciuto molto il modo in cui ci hanno sostenuto nell'ultima gara contro la Ternana. Eravamo in 10 e loro ci hanno spinto a non mollare, il rigore conquistato e che poi è stato decisivo per i tre punti è arrivato anche grazie a questo sostegno. Spero che continuino così e noi cercheremo di regalargli maggiori soddisfazioni”.