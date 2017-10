ESCLUSIVA TMW - Novara, cresce il talento Stoppa: lo segue anche la Juve

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piccoli grandi talenti crescono. Al Novara nella Primavera c'è Matteo Stoppa, ruolo trequartista (ma può giocare anche da seconda punta) classe 2000 e grande capacità di andare in gol: ha già esordito in B e tutte le big hanno messo gli occhi su di lui. La Juventus ad esempio lo segue con assiduità ma il Novara almeno per adesso sembra voler puntare forte su di lui, facendolo crescere gradualmente per poi poterlo inserire in pianta stabile in prima squadra. Fa parte anche dell'Under19 di B con cui segna con buona regolarità.