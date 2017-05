ESCLUSIVA TMW - Novara, divorzio con Boscaglia dopo l'incontro di ieri sera

© foto di Federico Gaetano

Si dividono le strade di Roberto Boscaglia e del Novara, con l'addio tra le parti maturato nella tarda serata di ieri dopo un lungo incontro tra l'allenatore e il ds Domenico Teti. Il tecnico e la società piemontese, secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello, non proseguiranno insieme il rapporto professionale avviato nell'estate 2016. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e sarebbe stato rinnovato automaticamente in caso di playoff, ma la società ha fatto alcune valutazioni per poi decidere di puntare su un'altra gestione tecnica per la prossima stagione.