ESCLUSIVA TMW - Novara e Vicenza seguono Melgrati dell'Inter

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com si sta già sviluppando del movimento di mercato sulle tracce del portiere Riccardo Melgrati di proprietà dell'Inter. Il Novara ed il Vicenza, in particolare osservano con attenzione il suo profilo in vista della prossima sessione estiva.